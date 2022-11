Am Vortag hatte Stoltenberg nach einem Treffen mit dem türkischen Aussenminister Mevlüt Cavusoglu gesagt, es sei an der Zeit, "Finnland und Schweden als vollständige Mitglieder der Nato zu begrüssen". Beide Länder hätten die im Juni in einem Abkommen gemachten Zusagen umgesetzt. Die Türkei hatte den Beginn der Aufnahmeverhandlungen damals blockiert mit der Begründung, beide Länder unterstützten Akteure, die die Türkei als Terrororganisationen ansehe. Eine vorläufige Aufgabe der Blockade nach der Vereinbarung war später erneuten Drohungen eines Vetos aus Ankara gewichen.