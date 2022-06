Erdogan: Turkish Airlines trägt künftig türkischen Namen

Nach der Umbenennung der Türkei bei den UN will das Land auch den türkischen Namen der nationalen Fluggesellschaft durchsetzen. "Von nun an werden wir auf unsere Flugzeuge nicht mehr "Turkish Airlines", sondern "Türk Hava Yollari" schreiben", sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag. Der Name ist bereits in der Türkei die geläufige Bezeichnung des teilstaatlichen Unternehmens.