Erdogan verkündet Wirtschaftshilfen von 14 Milliarden Euro

Angesichts der Coronakrise hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Wirtschaftspaket von umgerechnet rund 14 Milliarden Euro vorgestellt. Er appellierte am Mittwoch zudem an seine Bürger, zu Hause zu bleiben. "Meine Bitte an jeden Einzelnen meines Volkes ist, so weit es geht, das Haus nicht zu verlassen, bis die Gefahr des Covid-19 gebannt ist", sagte Erdogan in Ankara nach einer Beratung mit mehreren Ministern. Wie in anderen Ländern seien alle Massnahmen "vorübergehend" und wenn sich jeder daran halte, "können wir die Zeit, in der wir zu Hause bleiben, auf drei Wochen beschränken", sagte er.