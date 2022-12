Seit dem 20. November geht die Türkei in Nordsyrien und im Nordirak mit Luftangriffen gegen die syrische Kurdenmiliz YPG und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Erdogan hatte zudem mit einer Bodenoffensive in Nordsyrien gedroht. Die USA kooperieren in Syrien mit kurdischen Milizen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die PKK gilt auch in Deutschland und den USA als Terrororganisation, die YPG nicht.