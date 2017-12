Erfolg für Trump: US-Senat verabschiedet Steuerreform

(Neu: Reaktionen unter anderem von Trump, Zahlen des Steuerausschusses, Kritik von Senatoren) - Im Schatten der Schlagzeilen um seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn hat US-Präsident Donald Trump einen bedeutenden Sieg im Parlament errungen. Der Senat billigte in der Nacht zum Samstag einen Gesetzentwurf über eine hart umkämpfte, umfassende Steuerreform. Zuvor war es dem Trump-Lager in zähen Verhandlungen gelungen, mehrere Skeptiker in den eigenen Reihen mit Zugeständnissen umzustimmen.