Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Oktober bis Dezember trotz Corona-Pandemie mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung Ende Januar hatte noch ein Plus von 4,0 Prozent ergeben. Exporte, Investitionen und Konsum schoben die Konjunktur im Herbst an. Im Sommer hatte es wegen Nachholeffekten noch ein Rekordwachstum von 33,4 Prozent gegeben. Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte die weltgrösste Volkswirtschaft wegen der Corona-Krise dennoch um 3,5 Prozent - das erste Minus seit der Rezession in der Finanzkrise.

Fachleute trauen den USA aber in diesem Jahr ein starkes Comeback zu - nicht zuletzt aufgrund der erfolgreich angelaufenen Impfkampagne, die einen Rückgang der Neuinfektionen zur Folge hat und stärkere Lockerungen der Wirtschaft erlaubt. Mit einem 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket will die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden zudem dem Heer der Arbeitslosen Hilfe leisten und die Wirtschaft anschieben.

Die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, geht davon aus, dass die USA noch dieses Jahr wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden - auch dank der geplanten Konjunkturspritzen. Die Ökonomen der Bank of America trauen der US-Wirtschaft deshalb in diesem Jahr ein Wachstum von 6,5 Prozent zu.

(Reuters)