Ermittlungen gegen niederländische Unternehmen wegen Krim-Brücke

Sieben niederländische Unternehmen werden von Ermittlern des Landes verdächtigt, durch Beteiligung am Bau einer Brücke zwischen Russland und der Krim gegen EU-Sanktionen verstossen zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte am Freitag in Den Haag entsprechende Ermittlungen. Die Unternehmen sollen mit Spezialgeräten, unter anderem besonderen Rammen, zum Bau der 19 Kilometer langen Brücke über die Meerenge von Kertsch beigetragen haben.