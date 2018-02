Der slowakische Regierungschef Robert Fico verspricht eine Million Euro für relevante Hinweise zum Mord an dem slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak (†27). Dieser hatte immer wieder im Umfeld des Regierungschefs recherchiert.

Hinter dem Doppelmord am Enthüllungsjournalisten Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova (†27) könnte nach Medienberichten ein Netzwerk der italienischen Mafia stecken. Die letzte Reportage des ermordeten Jan Kuciak sollte offensichtlich dieses komplizierte Netzwerk mit Verbindungen bis in höchste slowakische Regierungsstellen offenlegen.

Den unvollständig gebliebenen Text veröffentlichten am Mittwochmorgen mehrere slowakische Medien in Zusammenarbeit mit dem Internetportal Aktuality.sk, für das Kuciak gearbeitet hatte. Vermutungen in diese Richtung hatte Anfang der Woche auch schon Tom Nicholson, der Investigativ-Journalist der Tageszeitung «Sme», geäussert.

Nach Kuciaks Recherchen hatten sich mutmassliche Mitglieder der kalabrischen ‘Ndrangheta im Osten der Slowakei auf Steuerbetrug um fingierte Rechnungen sowie Betrügereien um EU-Förderungen spezialisiert.

Bereits im letzten Herbst kam es in der Europäischen Union zu einem Mord an einer Investigativ-Journalstin. Die 53-jährige Daphne Caruana Galizia , die mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt hatte, war am 16. Oktober in der Nähe ihres Hauses durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden.

