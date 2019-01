Erneutes Spitzentreffen zum Haushaltsstreit im Weissen Haus

Im Haushaltsstreit in den USA sind erneut Spitzenvertreter von Demokraten und Republikanern aus dem Kongress mit US-Präsident Donald Trump zusammengekommen. Die Runde traf sich am Freitagmittag (Ortszeit) im Weissen Haus. Ein Treffen in dieser Konstellation am Mittwoch hatte nicht zu einem Durchbruch geführt. Bisher liegen die Positionen weit auseinander.