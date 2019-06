Erste Beratungen vor G20-Gipfel: Nordkorea, Handelskrieg und Iran

Einen Tag vor Beginn des Gipfels der Gruppe der grossen Wirtschaftsmächte (G20) im japanischen Osaka beginnen an diesem Donnerstag die Beratungen der Staats- und Regierungschefs zunächst in bilateralen Treffen. Als einer der ersten trifft Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein, der zunächst mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zusammenkommen wird, um über seine erste Visite vergangene Woche in Nordkorea zu berichten.