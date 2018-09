Erste erweiterte Kontrolle Griechenlands durch Geldgeber

Drei Wochen nach Auslaufen der Hilfsprogramme für Griechenland haben die Geldgeber des hoch verschuldeten Euro-Landes am Montag die erste "erweiterte Kontrolle" in Athen gestartet. Damit soll sichergestellt werden, dass Griechenland seinen Reformkurs fortsetzt. Wie aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen verlautete, geht es in erster Linie um den Haushalt für 2019.