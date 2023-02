Sturgeon hatte am Mittwoch nach mehr als acht Jahren an der Spitze von Partei und Regierung ihren Rückzug angekündigt. Der Schritt gilt als Rückschlag für die Unabhängigkeitsbewegung, die Schottland von Grossbritannien lossagen will. Bis Freitag können Interessenten ihre Kandidatur erklären. Erwartet werden weitere Bewerbungen, etwa von Finanzministerin Kate Forbes und Verfassungsminister Angus Robertson. Die SNP-Mitglieder sollen dann vom 13. März an abstimmen. Die Siegerin oder der Sieger sollen am 27. März verkündet werden.