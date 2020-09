Erste TV-Debatte von Trump und Biden zur Präsidentenwahl

US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden treffen im Wahlkampf in ihrer ersten TV-Debatte aufeinander. Als Themen für das rund 90-minütige Streitgespräch zwischen dem regierenden Republikaner und dem Demokraten wurden unter anderem die Corona-Krise, die Sicherheit der Wahl und die Lage der US-Wirtschaft festgelegt. Es dürfte aber auch der jüngste Bericht der "New York Times" zu Trumps Finanzen zur Sprache kommen. Das TV-Duell in der Stadt Cleveland beginnt um 21.00 Uhr Ostküsten-Zeit am Dienstag (3.00 MESZ am Mittwoch).