Erster Fall von englischer Coronavirus-Variante in Frankreich

In Frankreich ist ein erster Fall der in Grossbritannien aufgetretenen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Ein Franzose, der in Grossbritannien lebe, habe sich angesteckt, berichtete die Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Samstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Der Mann sei vor einer Woche von London aus ins westfranzösische Tours gereist. Er habe keine Symptome und sei isoliert.