Ändern wird sich aber zunächst wenig. Denn direkt im Anschluss beginnt die Übergangsphase, die bis Ende 2020 angelegt ist. In dieser Zeit sollen die künftigen Beziehungen zwischen Grossbritannien und der EU geklärt werden - inklusive eines Freihandelsabkommens. Premierminister Boris Johnson spricht von einer neuen Ära.

Johnson will die Briten am Freitag mit einer landesweit übertragenen Fernsehansprache auf die Zeit nach dem EU-Austritt einstimmen. Der Brexit sei nicht das Ende, sondern ein Anfang, heisst es im vorab veröffentlichten Redetext. "Dies ist der Moment, in dem wir beginnen, uns zu vereinen und uns zu verbessern."

Die Briten hatten Mitte 2016 für den EU-Austritt gestimmt. Die Verhandlungen über das Scheidungsabkommen verliefen aber äusserst zäh, der Brexit-Vertrag fiel zudem mehrfach im britischen Unterhaus durch und kostete Johnsons Vorgängerin Theresa May den Job.

Schottische Regierung will Abspaltung

Die Brexit-Befürworter hatten stets damit geworben, Grossbritannien werde wieder mehr Freiheiten bekommen und könne dann die Asylpolitik strenger fassen. Der Brexit gefährdet aber die Einheit des Königreichs - Schottland und Nordirland hatten dagegen gestimmt, während England und Wales dafür waren. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon warb am Freitag erneut für die Abspaltung Schottlands.

Grossbritannien gehörte 47 Jahre der EU an, stand ihr aber schon immer kritisch gegenüber, vor allem der Bürokratie in Brüssel. Das Königreich steht für 15 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung, gibt am meisten für die Sicherheit aus und hat mit London das mit Abstand grösste Finanzzentrum.

Die EU werde schwächer sein ohne Grossbritannien, räumte der irische Aussenminister Simon Coveney ein. Weil künftig der finanzielle Beitrag der Briten fehlt, dürften die Verhandlungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 besonders schwierig werden. Andere Länder müssen die Löcher nun stopfen, was den Druck auf die Bundesregierung und Finanzminister Olaf Scholz erhöht.

Deutschland will EU zusammenhalten

Wichtiger wird nach dem Brexit die deutsch-französische Achse. Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft. Eine der Hauptaufgaben wird sein, die Union zusammenzuhalten. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, der Brexit könne für die EU ein Weckruf sein. Deutschland sei entschlossen, die europäische Erfolgsgeschichte zusammen mit den übrigen Partnern fortzuführen.

Die EU machte nochmals deutlich, dass die Brexit-Entscheidung Folgen haben wird. Grossbritannien könne künftig keinen uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mehr haben, betonten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und EU-Parlamentspräsident David Sassoli in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Handelsgespräche werden schwierig

Viele Experten halten ein umfassendes Handelsabkommen in elf Monaten für nicht möglich. "Angesichts der Menge der Regelungen und Bestimmungen, die bearbeitet werden müssen, ist dieser Zeitplan gelinde gesagt äusserst ambitioniert", so der Präsident des deutschen Grosshandelsverbandes BGA, Holger Bingmann.

Mit Kanada beispielsweise hat die EU sieben Jahre darüber verhandelt. Von der Leyen sagte der BBC, die Handelsgespräche würden hart. "Aber wir wollen so enge Freunde und Partner sein wie möglich." Für die EU sind faire Wettbewerbsbedingungen von entscheidender Bedeutung. Vertreter der Wirtschaft befürchten aber, dass Grossbritannien künftig mit niedrigeren Steuern und laxeren Vorschriften Unternehmen anlocken wird.

Positiver äusserte sich Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar. Er hält eine Einigung mit Grossbritannien noch in diesem Jahr für möglich, "besonders, wenn der neue Handelsdeal den aktuellen Vereinbarungen sehr ähnlich ist". Beide Seiten seien rhetorisch weiter auseinander als in der eigentlichen Substanz.

(Reuters/cash)