Eskalation um Taiwan bedroht deutsche Wirtschaft - 'Kettenreaktion'

Die weltweiten Auswirkungen einer bewaffneten Auseinandersetzung um Taiwan bedrohen auch Deutschlands Wirtschaft. "Ein militärischer Konflikt in Taiwan ist vermutlich die grösste Gefahr für die über die vergangenen Jahrzehnte aufgebauten engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China", sagte Max Zenglein, Chef-Ökonom beim Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.