ESM-Chef Regling fordert Athen zur Einhaltung des Sparprogramms auf

Der Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), Klaus Regling, sieht Griechenland nach wie vor zur Einhaltung des mit den Gläubigern vereinbarten Sparprogramms verpflichtet. Geplante Steuersenkungen müssten mit der Erfassung der Steuerhinterziehung verbunden sein, forderte Regling am Dienstag am Rande eines Seminars in Athen. Zudem sollten die Privatisierungen fortgesetzt und die Reformen beschleunigt werden.