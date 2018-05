ESM-Chef Regling warnt vor nächster Finanzkrise

Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, warnt vor einer neuen Finanzkrise in Europa. Deshalb müssten nun dringend Reformen umgesetzt werden. "Es ist sicher, dass es eine nächste Krise geben wird", sagte Regling am Mittwoch in Dublin. Unklar sei nur der Zeitpunkt. "Wenn wir es versäumen, die Währungsunion jetzt zu vertiefen, wird die nächste Krise uns zwingen, es zu tun."