Um die ökonomischen Folgen der Pandemie abzumildern, könnten Länder die Möglichkeit bekommen, rund zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung als vorsorgliche Kreditlinie vom ESM zu bekommen. Das sagte Eurogruppenchef Mario Centeno nach Beratungen der Finanzminister.

Für die Überlegungen gebe es breite Unterstützung. Es brauche aber noch etwas Zeit, um die Details zu klären. Die endgültige Entscheidung, ob der Europäische Stabilitätsmechanismus dafür angezapft wird, sollten die Staats- und Regierungschefs dann am Donnerstag in ihrer Telefonkonferenz treffen.

Der ESM hat ungenutzte Kreditlinien in Höhe von 410 Milliarden Euro. Der Fonds wurde in der Staatsschuldenkrise ins Leben gerufen, um Ländern zu helfen, die Probleme haben, sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. In der aktuellen Corona-Krise würde er nach dem Willen der Finanzminister allen Staaten zur Verfügung stehen, wenn diese einen Antrag stellen sollten. Am stärksten betroffen sind in der Euro-Zone Italien und Spanien.

Auch Deutschland hat zahlreiche bestätigte Infektionen, kann dank seiner besseren Staatsfinanzen aber genügend eigene Mittel aufbringen.

Beruhigung von Investoren

ESM-Hilfen könnten nervöse Investoren an der Börse beruhigen. Denn mit den Krediten des Fonds werden auch potenziell unbegrenzte Käufe von Staatsanleihen des Landes durch die Europäische Zentralbank möglich, sollte die EZB entscheiden, dass dies nötig ist.

Europa dürfte wegen der Corona-Krise dieses Jahr in eine schwere Rezession stürzen. Das könnte am Kapitalmarkt zu Wetten gegen bereits hoch verschuldete Euro-Länder führen, namentlich Italien. Das soll mit der ESM-Unterstützung unterbunden werden. Zuletzt war aber strittig, ob Auflagen mit den Hilfen einhergehen sollten. Italien, Spanien und Griechenland sind gegen solche Auflagen, reichere Staaten wie Deutschland, Finnland, die Niederlande und Österreich dafür.

Eine Reaktion von des deutschen Finanzministers Olaf Scholz war zunächst nicht erhältlich. "Bild" hatte er zuletzt gesagt, der Euro sei stabil und eine der führenden Währungen der Welt. "Wir sind stark genug, den Euro zu verteidigen."

(Reuters)