Die St. Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli will nicht für den freien Sitz im Bundesrat kandidieren. Dies erklärte sie am Freitagvormittag an einer Medienorientierung der SVP in Mels SG. Ihr Ziel ist nun einer der beiden St. Galler Ständeratssitze.

14.10.2022 11:10