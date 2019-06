Estland: Ex-Wirtschaftsministerin Simson soll EU-Kommissarin werden

Die frühere Wirtschaftsministerin Kadri Simson soll die neue EU-Kommissarin von Estland in Brüssel werden. Die Regierung in Tallinn gab am Donnerstag grünes Licht für die Kandidatur der 42-jährigen Politikerin der regierenden Zentrumspartei. "Ich freue mich, dass die Regierung heute die Kandidatur von Kadri Simson einstimmig unterstützt hat", wurde Regierungschef Jüri Ratas in einer Mitteilung der Staatskanzlei zitiert. Ratas hatte dem Kabinett die Nominierung seiner Parteikollegin vorgeschlagen.