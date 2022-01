Estland verkürzt Quarantäne- und Isolationsfristen

Estland verkürzt die verordnete Quarantäne- und Isolationsdauer für enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten und Einreisende aus dem Ausland von zehn auf sieben Tage. Dies beschloss die Regierung des baltischen EU-Landes am Donnerstag in Tallinn. Die Regelung soll am 10. Januar in Kraft treten - sie gilt vor allem für Nicht-Geimpfte. Geimpfte und Genesene, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, müssen sich in Estland weiterhin nicht isolieren.