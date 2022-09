Estlands Regierungschefin verurteilt 'Fake-Referenden' in Ukraine

Estland wird nach Worten von Regierungschefin Kaja Kallas die "Fake-Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine" niemals anerkennen. Die von den russischen Militärverwaltungen angekündigten Abstimmungen seien "das Spielbuch der Besatzer in Aktion", schrieb die Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes auf Twitter. Die von Russland angegriffene Ukraine habe jedes Recht, ihr Territorium zurückzunehmen. "Donbass, Krim, Cherson alles Ukraine", schrieb Kallas am Dienstag.