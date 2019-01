EU-Abgeordnete wollen offenbar Airline-Regeln für No-Deal-Brexit lockern

Damit würde einer der Knackpunkte entschärft, der bei einem ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union einen beträchtlichen Teil des europäischen Flugverkehrs gefährden würde. Die EU-Kommission wollte den Flugverkehr zwischen Grossbritannien und der verbleibenden Europäischen Union in diesem Fall deutlich beschränken.

Erst vergangene Woche hatte der britische Billigflieger Easyjet berichtet, dass er sich bei Herausrechnung der britischen Anteilseigner bisher nur zu 49 Prozent in der Hand von EU-Aktionären befinde. Beim irischen Rivalen Ryanair hatte dieser Anteil im Oktober bei 46 Prozent gelegen. Beide Airlines versuchen diese Quote bis zum Brexit-Stichtag am 29. März auf über 50 Prozent zu treiben.

Komplexer gestaltet sich die Sache für die deutschen Ferienflieger Condor und Tuifly. Deren Mutterkonzerne Thomas Cook und Tui befänden sich nach dem Brexit mehrheitlich nicht mehr in EU-Eigentum. Beide bereiten sich seit Monaten darauf vor, wie sie ihre Fluggesellschaften, zu denen auch die britischen Gesellschaften Thomas Cook Airlines UK und Tui Airways gehören, nach einem ungeregelten Brexit in der Luft halten und die geplanten Flüge durchführen können.

Die British-Airways-Mutter IAG steht vor einer ähnlichen Herausforderung. Denn zu ihr gehören auch die spanischen Fluglinien Iberia und Vueling sowie die irische Aer Lingus. Bei ihren spanischen Töchtern hat IAG die Stimmrechte mehrheitlich auf spanische Dachgesellschaften übertragen. Ob dies ausreicht, damit sie auch künftig als EU-Fluglinien gelten, ist aber umstritten. Im schlimmsten Fall dürften deren Flugzeuge Ende März plötzlich nicht mehr in der EU fliegen.

Die laut Insidern jetzt erwogene Karenzzeit bis Ende März 2020 würde den betroffenen Unternehmen daher Luft verschaffen, um die Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen. Und die Passagiere könnten sich sicher sein, dass ihre gebuchten Flüge auch stattfinden./stw/fba/he

(AWP)