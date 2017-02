EU-Ausschuss zum Dieselskandal stellt Versäumnisse fest

Der Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal im Europaparlament kommt zu kritischen Ergebnissen. Insbesondere bei den EU-Staaten sehen die Abgeordneten Verstösse "gegen ihre rechtliche Verpflichtung (...), das Verbot von Abschalteinrichtungen zu überwachen und durchzusetzen", heisst es in dem am Dienstag in Brüssel mit grosser Mehrheit verabschiedeten Bericht. Mit solcher Software hat Volkswagen die Abgaswerte von Dieselwagen geschönt. Die Mitglieder haben seit April 2016 untersucht, wie es zu dem Skandal um manipulierte Dieselmotoren kommen konnte.