EU-Aussenbeauftragter droht Russland mit Sanktionen bei Anerkennung

Russland drohen bereits im Fall einer Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten Strafmassnahmen der Europäischen Union. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montagabend in Brüssel, er werde im Fall einer Anerkennung der von pro-russischen Separatisten beanspruchten Gebiete in der Ostukraine "Sanktionen auf den Tisch legen". Dann werde es eine Entscheidung des zuständigen EU-Aussenminister geben.