EU-Aussenbeauftragter verurteilt Moskauer Ausweisung von Diplomaten

Er habe während eines Treffens mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow in Moskau von der bevorstehenden Ausweisung erfahren. Er habe dies scharf verurteilt und den Verdacht zurückgewiesen, dass die Diplomaten etwas getan hätten, das mit ihrem Status nicht vereinbar wäre.

Russland hatte die Ausweisung mit den Protesten gegen die Festnahme des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Verbindung gebracht. Es sei festgestellt worden, dass die Diplomaten des schwedischen und polnischen Konsulats in St. Petersburg und ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau an nicht genehmigten Protesten am 23. Januar teilgenommen hätten. Solche Aktionen seien unvereinbar mit dem diplomatischen Status, teilte das Moskauer Aussenministerium mit.

Die Europäische Union stehe geschlossen und solidarisch an der Seite der betroffenen Staaten, fügte Borrell hinzu. Der Aussenbeauftragte hatte am Vormittag Lawrow getroffen und auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem russischen Aussenminister gegeben./vsr/DP/nas

(AWP)