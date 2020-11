EU-Aussenbeauftragter: Zu offenem Dialog mit USA zurückkehren

Nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell erfreut über die Aussicht auf ein besseres Verhältnis zwischen den USA und der EU gezeigt. "Es ist kein Geheimnis, dass es in den letzten vier Jahren in unseren Beziehungen kompliziert geworden ist", sagte er bei der Sitzung des Europäischen Parlaments in Brüssel am Mittwoch. "Ich freue mich, zu einem offenen Dialog zurückzukehren." Borrel betonte, dass die transatlantische Zusammenarbeit auf der Idee von Partnerschaft basieren müsse.