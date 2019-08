EU-Aussenminister äussern Sorge über Entwicklungen in Hongkong

Die Aussenminister der EU-Staaten blicken mit wachsender Beunruhigung auf die Situation in Hongkong. "Die aktuellen Entwicklungen machen uns besorgt", sagte Aussenminister Heiko Maas am Freitag nach einem EU-Treffen in Helsinki. "Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die Lage nicht weiter eskalieren darf, dass die Menschen, die dort auf die Strasse gehen, von ihrem Recht Gebrauch machen, sich zu versammeln und ihre Meinung zu äussern."