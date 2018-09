Die Warnungen, dass der Brexit dazu führen könnte, dass Anleiheinvestoren ihr Geld nicht mehr zurückerhalten, werden länger und Klauseln, die es Emittenten erlauben, aus dem britischen Recht auszusteigen, tauchen in den Anleiheprospekten auf. In den europäischen Hauptstädten öffnen auch neue Gerichte zur Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten - ein weiteres Anzeichen für die schwelende Bedrohung Londons als Finanz-Drehscheibe.

Britische und EU-Unterhändler rücken einer Scheidungsvereinbarung näher. Aber es besteht immer noch das Risiko, dass sich die in London konzentrierten Finanzinstitute durch eine hastig gebaute Grenze von ihren Kunden isoliert finden. Um das Undenkbare abzuwenden, haben Dutzende von Anwälten, Lobbyisten und Bankern die Regelbücher für den Anleihenmarkt neu geschrieben.

"Ein ungeordneter Brexit ist nicht nur ein Extremrisiko, es ist ein Ereignis mit grösserer Wahrscheinlichkeit, und es braucht mehr Platz in den Dokumenten", sagt Geraud Charpin, Portfoliomanager bei BlueBay Asset Management in London.

Käufer sei vorsichtig

Die Kapitel "Risiken" in allen Anleiheprospekten sind länger geworden, um den möglichen Pannen, die der Brexit ausgelösen könnte, "uneingeschränkte Aufmerksamkeit" zukommen zu lassen, wie Cenzi Gargaro, Partner bei White & Case in Paris, sagt.

"Als das Referendum stattfand, waren die Schuldner nicht sicher, was sie schreiben sollten, und die Risiken begannen mit ein paar allgemeinen Zeilen", sagt er. "Es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt."

Der Reiseveranstalter TUI, der Anfang dieses Jahres eine Anleiheemission zurückgestellt hatte, erklärte in seinem Prospekt, dass seine in Grossbritannien ansässigen Fluggesellschaften nach der Trennung den Zugang zum EU-Luftraum verlieren könnten. Connect Plus, der Betreiber der Autobahn M25 um London, warnte im Vorfeld einer Anleiheemission im Juli, dass nach dem Brexit möglicherweise Gelder an die Europäische Investitionsbank zurückgezahlt werden müssten, was sich auf die Fähigkeit auswirken könnte, andere Schulden zu bedienen.

Als die Universität Cambridge im Juni Anleihen auflegte, erklärte sie, dass sie den Zugang zu EU-Forschungsbudgets verlieren könnte. Zudem wies sie darauf hin, dass die Zahl der EU-Studenten, die sich um einen Studienplatz bewerben, ebenfalls schwinden könnte. Die Liste der mit dem Brexit zusammenhängenden Fallstricke war insgesamt zwei Seiten lang.

Schlupflöcher

Die Emittenten von Anleihen weisen nicht nur auf das hin, was am Horizont lauern könnte. Sie verstärken auch ihren rechtlichen Schutz davor, sich bei Inkrafttreten des Brexit in einem regulatorischen Schwebezustand zu befinden.

Ein Risiko, mit dem Banken konfrontiert sind, ist die Art und Weise, wie die Aufsichtsbehörden sogenannte Bail-in-Anleihen behandeln, die Gläubiger bei Verlusten in die Pflicht nehmen, wenn sie dem englischen Recht unterliegen. Das Risiko besteht darin, dass sie nach dem Brexit möglicherweise nicht unter die EU-Vorschriften fallen.

EU-Banken haben das englische Recht laut Bloomberg-Daten für etwa 40 Prozent der nachrangigsten Klasse dieser Schuldverschreibungen verwendet, die als zusätzliche Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) bekannt sind.

Im April hatte Elke König, die Chefin der einheitlichen Abwicklungsbehörde SRB des Euro-Währungsgebiets, gewarnt, dass Anleihen, die Banken der Eurozone nach englischem Recht begeben, zu "Drittländer-Emissionen" werden. Rund 100 Milliarden Euro an Anleihen könnten ihren Verlustabsorptionsgrad verlieren, hiess es zu der Zeit.

Viele Banken haben laut Richard Levy, Kapitalmarkt-Partner bei Linklaters in London, das Kleingedruckte für neue nachrangige Anleihen neu geschrieben, um Klauseln einzufügen, die ihnen unter bestimmten Umständen die Möglichkeit geben, das geltende Recht zu ändern.

Bei Emissionen wie der AT1-Anleihe der belgischen Bank Belfius Bank SA im Volumen von 500 Millionen Euro im Januar und dem 1,25 Milliarden Dollar schweren Papier der Société Générale im April waren solche Klauseln in die Anleiheprospekte aufgenommen worden. Der portugiesische Novo Banco SA ging im Juni bei einer Tier-2-Anleihe über 400 Millionen Euro einen Schritt weiter und benannte den Brexit explizit als potenziellen Auslöser für eine Änderung des geltenden Rechts.

Das mag bei den Anlegern nicht beliebt sein, auch wenn es den Emittenten und ihren Rechtsberatern eine gewisse Sicherheit gibt.

"Anleihen nach britischem Recht gelten aufgrund der Objektivität des Systems aus der Sicht von Rechtsstreitigkeiten als überlegen", sagt Sebastiano Pirro, Portfoliomanager bei dem in London ansässigen Vermögensverwalters Algebris Investments. "Novo Banco hat wahrscheinlich einen höheren Preis für diese Klausel bezahlt."

Britische Derivate

Es sind nicht nur Anleihen, die mit Unsicherheiten konfrontiert sind, weil sie englisches Recht in ihre Struktur eingebaut haben.

Der Brexit könnte auch den 532 Billionen Dollar schweren Markt für Over-the-Counter-Derivate stören, wenn dadurch die automatische Anerkennung englischer Gerichtsurteile in der EU ausgeschlossen wird.

Im Juli hatte die Internationale Swaps & Derivatives Association neue Rahmenverträge veröffentlicht, die die Swaps nach irischem und französischem Recht regeln, um nach der Abspaltung die Beilegung von Vertragsstreitigkeiten zu erleichtern.

In Paris werden auch Schritte unternommen, ein neues Gericht zu etablieren, das Urteile nach britischem Recht zu kommerziellen Swap-Verträgen fällen soll. Ähnliche Bestrebungen laufen nach Angaben der Anwaltskanzlei Haynes und Boone in Dublin, Amsterdam, Brüssel und Frankfurt.

Grenzen überschreiten

Neben rechtlichen Komplikationen durch einen ungeordneten Brexit besteht auch die Gefahr, dass Banken das Recht auf eine grenzüberschreitende Kreditvergabe in der EU abrupt verlieren. Sie überlegen daher, ob sie Lizenzen erwerben können, um den Zugang zu gewährleisten. Da ein grosser Teil der EU-Banken in London konzentriert ist, könnten europäische Unternehmen von ihrem Hauptkapitalmarkt isoliert werden.

Die Interessenvertretung International Capital Market Association warnte im Juni vor solchen "cliff-edge risks", bei denen die Märkte gestört werden, sobald der Brexit in Kraft tritt. Die Loan Market Association hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um mögliche Störungen des Kreditmarkts zu untersuchen.

"Die Brexit-Diskussionen haben grössere Auswirkungen für die Märkte für Unternehmensanleihen als die Menschen erkennen", sagt Jeroen van den Broek, Leiter Anleihestrategie und Analyse bei der ING Groep NV. "Die Leute bereiten sich vor, aber es gibt auch wenig Realismus in Bezug auf das, was tatsächlich passieren wird, wenn es einen ungeordneten Brexit gibt."

