Grossbritannien hat nach EU-Angaben bis Mittwochmorgen noch keine Verschiebung des Brexits beantragt. Der in britischen Medien angekündigte Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk sei noch nicht eingetroffen, sagte ein hoher EU-Beamter am Mittwoch in Brüssel. Es gebe deshalb in der Brexit-Debatte keinen neuen Stand./vsr/DP/jha