EU befürchtet No-Deal nach dem Brexit

Auch die Europäische Union sieht die Aussichten auf ein Handelsabkommen mit Grossbritannien nach der Brexit-Übergangsfrist ab 1. Januar zunehmend düster. "Es hat in den Verhandlungen bisher absolut keine Bewegung der britischen Seite gegeben", sagte ein EU-Diplomat am Montag in Brüssel. "Wenn sich dies nicht schnell ändert, werden wir auf dem Weg zu einem No-Deal sein, mit allen negativen Konsequenzen."