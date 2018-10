EU begrüsst US-Vorbereitungen für transatlantische Handelsgespräche

Die EU begrüsst die US-Vorbereitungen für neue transatlantische Handelsgespräche, bleibt aber skeptisch. "Wir haben mehrfach gesagt, dass wir bereit sind, mit Vorarbeiten für ein auf Industriegüter begrenztes Zollabkommen zu beginnen", sagte EU-Handelskommisssarin Cecilia Malmström am Mittwoch in Brüssel. Bislang hätten die USA daran allerdings kein allzu grosses Interesse gezeigt. "Der Ball liegt jetzt in ihrem Feld", sagte Malmström.