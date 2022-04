EU-Behörde: EU-Strommarkt funktioniert trotz hoher Preise

Die EU-Energieregulierungsbehörde Acer hat sich gegen eine tiefgreifende Reform der europäischen Strommärkte ausgesprochen. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht kommt Acer zu dem Schluss, dass der derzeitige Aufbau der EU-Grosshandelsmärkte unter normalen Bedingungen eine effiziente und sichere Stromversorgung garantiert. "Daher ist Acer der Ansicht, dass das derzeitige Marktdesign beibehalten werden sollte", heisst es in dem Bericht. Somit lehnt Acer Forderungen von Ländern wie Spanien und Frankreich ab, den Strompreis vom Gaspreis zu lösen.