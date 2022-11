EU-Kommissionsvize Frans Timmermans will in der Debatte über die Finanzierung von Klimaschäden Kompromissbereitschaft zeigen und in den schwierigen Verhandlungen auf dem Weltklimagipfel "Brücken bauen". Die Einrichtung eines Fonds für unumkehrbare Klimaschäden sei zwar nicht die bevorzugte Variante der EU, aber man gehe einen Schritt auf die Forderung der Entwicklungsländer zu, sagte Timmermans am Freitagmorgen auf dem UN-Treffen im ägyptischen Scharm el Scheich vor Journalisten. Allerdings knüpfe die EU ihre Bereitschaft an zwei Bedingungen: Zum einen müssten die Gelder den verletzlichsten Staaten zugute kommen. Damit wollen die Geberländer verhindern, dass auch China als grösster Emittent von Treibhausgasen, das sich mit ärmeren Ländern zusammengeschlossen hat, von den Zahlungen profitiert anstatt selbst zu zahlen.

18.11.2022 08:33