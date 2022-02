EU beruft Sondertreffen zu Russland und Ukraine-Konflikt ein

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer werden sich an diesem Donnerstag bei einem Sondertreffen zum Russland-Ukraine-Konflikt austauschen. Die informellen Beratungen finden am Rande des Gipfels der EU mit der Afrikanischen Union in Brüssel statt, wie der Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel am Mittwoch auf Twitter ankündigte. Bei den einstündigen Sondergesprächen werde es um die "jüngsten Entwicklungen" in Bezug auf Russland und die Ukraine gehen. Nach Erkenntnissen der Nato setzte Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine bis zuletzt fort, obwohl der Kreml angegeben hatte, Soldaten aus der Region abzuziehen./dub/DP/nas