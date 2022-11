(Meldung ausgebaut) - Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran haben die EU-Staaten Sanktionen gegen den inneren Machtzirkel der Revolutionsgarden beschlossen. Die am Montag bei einem Aussenministertreffen in Brüssel beschlossenen Strafmassnahmen sind eine weitere Reaktion auf die brutale Unterdrückung von Protesten nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte die junge Frau am 13. September festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstossen haben soll. Amini starb dann am 16. September in Polizeigewahrsam.

14.11.2022 16:54