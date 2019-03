EU beschliesst neues System zur Abwehr unerwünschter Übernahmen

Die EU schafft ein neues System, um ausländischen Investoren die Übernahme von strategisch wichtigen europäischen Unternehmen zu erschweren. Die Mitgliedstaaten beschlossen am Dienstag in Brüssel, einen Kooperationsmechanismus einzurichten, in dessen Rahmen Mitgliedstaaten und EU-Kommission Informationen austauschen und konkrete Anliegen ansprechen können. Zudem erhält die Kommission die Möglichkeit, sich zu Fällen zu äussern, in denen mehrere Mitgliedstaaten oder EU-Projekte betroffen sind. Dies könnte beispielsweise das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo sein.