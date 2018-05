EU besteht auf dauerhaften Ausnahmen von US-Schutzzöllen

(Ganze Meldung überarbeitet und ergänzt.) - Die EU schliesst im Handelskonflikt mit den USA die Reihen und demonstriert eine harte Haltung. Die drohenden US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU müssten "ohne Konditionen und ohne Limit" fallen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Sofia.