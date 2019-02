EU-Brexit-Unterhändler: Austrittsabkommen wird nicht neu verhandelt

Barclay und Barnier wollen sich demnach am Montagabend in Strassburg treffen, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung für den EU-Austritt Grossbritanniens zu finden. Die Briten wollen die EU am 29. März verlassen.

Ein zwischen der britischen Regierung und den übrigen 27 EU-Staaten ausgehandelter Austrittsvertrag fand jedoch keine Mehrheit in London. Die britische Regierungschefin Theresa May fordert daher eine Änderung des Vertrags. Die EU schliesst das aus.

Als hohe Hürde für die britische Ratifizierung des Austrittsvertrags gilt der sogenannte Backstop, die vereinbarte Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die EU beharrt darauf, weil eine Teilung der Insel neue politische Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion entfachen könnte. Eine Mehrheit im britischen Unterhaus hatte zuletzt für "alternative Regelungen" gestimmt./kro/DP/men

(AWP)