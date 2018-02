EU entfernt sich vom Energiespar-Ziel 2020

Die EU hat sich vorgenommen, bis 2020 ihren Energieverbrauch um 20% unter einen ursprünglich prognostizierten Wert zu senken. 2014 fehlten laut Eurostat beim sogenannten Primärenergieverbrauch - also der Nutzung der ursprünglichen Energiequellen wie fossilen oder erneuerbaren Trägern - nur noch 1,7% bis zum Ziel. 2016 waren es dann aber wieder 4%. In absoluten Zahlen: Der Primärenergieverbrauch 2014 lag bei 1'509 Mio Tonnen Rohöl-Einheiten, 2016 bei 1'543 Mio Tonnen. Zielwert für 2020 sind höchstens 1'483 Mio Tonnen.

Deutschland - in der EU der grösste Energieverbraucher - hat seinen Wert laut Eurostat in den Jahren 2006 bis 2016 um 9,8% gesenkt. In der gesamten EU lag das Minus allerdings noch etwas höher, nämlich bei 10,8%. Einige Länder verzeichneten teils drastische Rückgänge, darunter das krisengeschüttelte Griechenland mit einem Minus von 23,6%. Auch das wirtschaftsstarke Grossbritannien drückte seinen Verbrauch um 17,8%./vsr/DP/das

