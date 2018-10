EU: "Entscheidende Fortschritte" in Brexit-Verhandlungen gefordert

Die EU-Kommission hat in den Brexit-Verhandlungen den Druck auf Grossbritannien erhöht. EU-Unterhändler Michel Barnier habe bei der wöchentlichen Sitzung der Behörde am Mittwoch "entscheidende Fortschritte" vor dem EU-Gipfel kommende Woche gefordert, sagte ein Sprecher in Brüssel.