EU erhöht Schutz vor Stahlimporten - Altmaier besorgt um Industrie

Die EU hat den Schutz der europäischen Stahlindustrie vor den Folgen der in den USA verhängten Strafzölle auf Stahlimporte weiter erhöht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire sprachen in einem Brief an EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström von einem ersten wichtigen Schritt. Sie zeigten sich aber angesichts der Krise in der europäischen Stahlindustrie weiter besorgt. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor.