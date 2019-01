EU erlaubt US-Soja in Biokraftstoffen

Im Bemühen um eine dauerhafte Beilegung des Handelsstreits mit den USA hat die EU amerikanisches Soja zur Produktion von Biokraftstoffen zugelassen. US-Sojabohnen erfüllten die europäischen Anforderungen an nachhaltigen Anbau, erklärte die zuständige EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Die Anerkennungsentscheidung sei Teil der im vergangenen Juli getroffenen Absprachen zwischen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump.