EU ermuntert zu Hilfen für Fischer und Bauern in Viruskrise

Landwirte und Fischer sollen nach dem Willen der EU-Kommission von staatlichen Hilfen in der Coronavirus-Krise profitieren. Die Brüsseler Behörde ermunterte die EU-Staaten am Dienstag, neue Beihilferegeln zur finanziellen Unterstützung virusgeplagter Unternehmen zu nutzen. In der Landwirtschaft und Fischerei könnten 120 000 Euro pro Unternehmen gezahlt werden, um ihnen durch die Krise zu helfen, sagte Kommissionssprecherin Vivian Loonela.