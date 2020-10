EU erwartet Schweizer Klärungsvorschläge in den nächsten Wochen

Die EU ist sich bewusst, dass die Klärungen in den drei offenen Punkten beim institutionellen Rahmenabkommen auch der Schweiz nutzen sollen. Dies sei bei ihren Gesprächen mit EU-Vertretern deutlich geworden, sagte Eric Nussbaumer (SP/BL), Präsident der Efta/EU-Delegation des Parlaments, am Freitag in Brüssel.