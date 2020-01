EU-Exporte nach Japan nehmen nach Handelsabkommen deutlich zu

Die EU-Exporte nach Japan haben seit dem Inkrafttreten eines Handelsabkommens mit Tokio vor einem Jahr deutlich zugenommen. In den ersten zehn Monaten seit dem 1. Februar 2019 habe die EU 6,6 Prozent mehr Waren nach Japan geliefert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Im Durchschnitt der drei vergangenen Jahre lag der Zuwachs bei bescheideneren 4,7 Prozent. Die Japaner steigerten ihre Ausfuhren nach Europa von Februar bis November 2019 um 6,3 Prozent.