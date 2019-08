Wichtige Personalentscheidungen werden in Unternehmen von den Chefs getroffen. Denn bei der Wahl des Führungspersonals muss schliesslich vieles stimmen: Der Kandidat muss kompetent sein, er sollte die Kultur des Unternehmens kennen oder diese zumindest schnell erlernen. Natürlich sollte der Kandidat auch soziale Kompetenz und Führungsstärke mitbringen. Und mindestens genauso wichtig ist es, dass er oder sie auf Cheflinie liegt.

Auch in Europa sind Personalentscheidungen Chefsache. Und wie sie zustande kommen ist bei 28 Nationen und 28 Staatschefs ein Indiz dafür, wer in Europa die Führungsrolle für sich beansprucht. Die jüngsten Entscheidungen zeigen, Paris greift nach der Führungsrolle in Europa.

IWF-Kandidatin Georgieva ist Pariser Idee

Präsident Emmanuel Macron hat nicht nur die Französin Christine Lagarde für den Chefposten der Europäischen Zentralbank durchgesetzt, auch die Besetzung der Spitze der EU-Kommission mit Ursula von der Leyen geht auf seinen Vorschlag zurück. Und als wäre das noch nicht genug, hat Paris sich in der vergangenen Woche auch bei der Nominierung des europäischen Kandidaten für den freiwerdenden IWF-Chefposten durchgesetzt.

Die Europäer gehen mit der von Paris favorisierten Kandidatin, der bisherigen Geschäftsführerin der Weltbank, Kristalina Georgieva, ins Rennen. Berlin schaute dabei am Rande zu, wie der hier favorisierte Kandidat - der Niederländer Jeroen Dijsselbloem - ausgebootet wurde.

Dabei galt der Niederländer eigentlich als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Posten des Internationalen Währungsfonds. Er navigierte die Euro-Gruppe durch die Euro-Krise und hat sich dabei vor allem in Deutschland den Ruf als Garant für Finanzdisziplin erarbeitet. Doch was Deutschland recht ist, ist den Südländern nicht billig.

Bitte keinen strengen Niederländer

Die fiskalische Härte des Niederländers geht manchen zu weit. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire übernahm die Koordinierung der Personalsuche, Portugal und Spanien zogen ihre eigenen Kandidaten aus dem Rennen und vereinten sich hinter der von Paris favorisierten Kandidatin Georgieva.

In Berlin wird die französische Personalführung mit Achselzucken hingenommen. Ein Gutes hat der Punktsieg der Grande Nation. Macron hat jetzt daheim etwas vorzuweisen und kann auf offene Konfrontation gegenüber Berlin verzichten. Nachdem das deutsch-französische Verhältnis in den vergangenen Monaten, auch wegen des mangelnden Reformwillens Deutschlands bei der Eurozone, angespannt war, bahnt sich nun etwas Entspannung in der deutsch-französischen Achse an.

(Bloomberg/cash)