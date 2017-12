EU-Finanzminister einigen sich auf neue Online-Steuerregeln

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Finanzminister haben sich auf vereinfachte Steuerregeln für Online-Händler verständigt. Statt sich wie bisher in jedem EU-Land für die Mehrwertsteuer-Erhebung anzumelden, können sie künftig eine einzige Steuererklärung für die gesamte EU abgeben, wie der estnische Finanzminister Toomas Tõniste am Dienstag in Brüssel mitteilte. Dies soll Kosten für die Händler reduzieren und die Steuereinnahmen der EU-Länder erhöhen.