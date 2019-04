EU-Finanzminister: Schattenseiten bei Arbeitnehmerfreizügigkeit

(Ausführliche Fassung) - Die EU-Finanzminister sehen in der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa neben grossen Vorteilen auch einige Schattenseiten. Die Möglichkeit, überall in Europa Arbeit annehmen zu können, habe zwar grosse wirtschaftliche Vorteile gebracht, sagte der rumänische Finanzminister Eugen Teodorovici beim informellen Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Samstag in Bukarest. In manchen Ländern führe sie jedoch zur Abwanderung von Talenten und sogar zu Bevölkerungsschwund - mit weitreichenden Folgen. Rumänien hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.